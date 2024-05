Elezioni europee, sono sei i candidati padovani a un seggio a Bruxelles

Sono sei i candidati padovani alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Dei 76 eurodeputati italiani che siederanno al Parlamento di Bruxelles, quindici saranno eletti nella Circoscrizione Italia Nord-orientale, con sistema proporzionale. Il distretto elettorale sovra-regionale comprende Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e il Veneto.

Tra i sei candidati troviamo tre sindaci, di cui una è anche parlamentare, un consigliere comunale e un importante medico. Candidato nelle liste di Forza Italia, infatti, ritroviamo il professor Giampiero Avruscio che dal 2014 guida l'Unità operativa complessa di Angiologia dell'Azienda ospedaliera-universitaria. Negli anni 10 è stato consigliere comunale a Padova, eletto nelle file del Popolo della Libertà.

Nelle liste di Fratelli d'Italia troviamo la sindaca di Villa del Conte, Antonella Argenti. L'istituzione dell'assessorato alla Solitudine le è valsa la candidatura come "miglior sindaco del mondo", premio organizzato annualmente dal 2004 dalla City Mayors Foundation di Londra. Per concludere con i partiti di centro destra, nelle liste della Lega troviamo candidata alle prossime Europee, la deputata Arianna Lazzarini, sindaca di Pozzonovo.

Ma è nella lista di Azione che troviamo ben due padovani. Il consigliere padovano Carlo Pasqualetto, che ha annunciato la sua candidatura da settimane e un po' a sorpresa il sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello. Socialista da sempre, ha scelto in queste europee di candidarsi con la forza politica guidata da Carlo Calenda. Infine, il Partito Democratico candida l'8 e il 9 giugno candida l'onorevole Alessandro Zan.

Per votare bisogna aver compiuto 18 anni. I cittadini italiani che risiedono in un altro Stato membro dell'UE possono scegliere di votare nel paese di residenza a patto che siano rispettate determinate condizioni. Ai sensi della legge elettorale europea, tutti i paesi membri devono usare un sistema elettorale proporzionale. Ciò significa che l’assegnazione dei seggi avviene in modo da assicurare alle diverse liste un numero di posti proporzionale ai voti ricevuti. L’Italia usa il voto di preferenza, che dà agli elettori la possibilità di indicare, nell’ambito della medesima lista, da una a tre preferenze, votando, nel caso di due o di tre preferenze, candidati di sesso diverso. Determinato il numero dei seggi spettanti alla lista in ciascuna circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati con il maggior numero di voti di preferenza.