«La Lega ritiri la candidatura di Vannacci»: l'attacco della consigliera regionale Bigon

«Un candidato al Parlamento Europeo dovrebbe annunciare e dichiarare quello farà in Europa, in caso di elezione. Roberto Vannacci, indicato dalla Lega come capolista anche nella nostra circoscrizione elettorale nella speranza di intercettare 800mila voti necessari per non farsi superare da Forza Italia, continua ad illustrare la sua visione discriminatoria del mondo, che dalla sua posizione capolista diventa anche quella della Lega, che tra l’altro prevede classi o scuole sperate per i disabili. Un abominio che non dovrebbe trovare spazio all’interno di un confronto politico democratico e maturo. La disabilità deve venire presa in carico e le persone, fin dalla nascita o dal momento in cui interviene la disabilità, devono essere inserite, incluse e valorizzate»: così Anna Maria Bigon, consigliera regionale del Partito Democratico, commenta la decisione della Lega di candidare Roberto Vannacci alle prossime Europee.

Anna Maria Bigon

«Se è vero che la Lega non condivide il pensiero ghettizzante di Vannacci, non lo confermi candidato alle europee e tanto meno capolista, in grado di dettare linee politiche. Non basta correggere il tiro affermando che quelle dichiarazioni vergognose sono state male interpretate. La Lega ritiri la candidatura e si apra un dibattito sulle politiche per la disabilità. Dalle barriere ai pochi fondi disponibili, sono tante le questioni da affrontare che Vannacci vorrebbe risolvere mettendo le persone in un angolo. Il governo metta i fondi per la non autosufficienza necessari all'integrazione ed al supporto delle persone disabili e delle famiglie».