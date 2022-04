Vinitaly? No, "SpritzItaly": l'iniziativa parallela del candidato sindaco Lorenzo Innocenti

In occasione di un aperitivo di presentazione del progetto di TornaPadova con alcuni cittadini, il candidato sindaco Lorenzo Innocenti ha presentato la locandina del festival Spritzitaly.

Spritzitaly

Spritzitaly è una rassegna ideata dalla stessa lista civica da attuarsi a partire dal prossimo anno, in Fiera a Padova, in concomitanza con Vinitaly. «Fiera di Padova e Fiera di Verona - afferma Lorenzo Innocenti - si sono fatte la guerra per anni e quella di Padova per giunta l’ha persa. Quello che noi vogliamo invece è una sempre maggiore integrazione e cooperazione fra il nostro territorio e Verona, Venezia, Bologna, oltre a città estere vicine, come Monaco di Baviera. Domenica parte Vinitaly, rassegna che attirerà a Verona 160.000 persone e di cui Padova, distante appena 40 minuti, non beneficia in alcun modo. Quello che diciamo con TornaPadova è: attiriamo qui parte di questa enorme attenzione invece di restare soltanto a guardare. Potremmo riuscirci con uno spin-off originale e legato alla storia e alla tradizione del nostro territorio. Spritzitaly, appunto, di cui intanto presentiamo la locandina creata dai nostri grafici e che, se ci verrà data voce dagli elettori, partirà ad aprile dell’anno prossimo, in concomitanza con il prossimo Vinitaly. Padova è la città dove è nato lo Spritz, dove è nata la Aperol, dove da generazioni opera la famiglia Luxardo, la città dell’Orto Botanico, che con tutte le sue erbe richiama perfettamente a liquori e distillati. Spritzitaly sarebbe un evento di grande richiamo, vista la notorietà raggiunta dal prodotto Spritz a livello globale, e che darebbe lustro e riconoscimento alla storia padovana, alla nostra identità locale. Il prezzo del biglietto dovrebbe logicamente essere mantenuto alto come si fa al Vinitaly, come deterrente a chi vuole solamente andare a fare baldoria, attirando invece una clientela di qualità, interessata a scoprire il meglio del grande mondo dei distillati. Mondo fatto di grandi e piccole aziende che così avrebbero l’occasione di mostrarsi all’interno di una vetrina unica. Ci guadagnerebbero tutti: Padova, che a livello culturale viaggia davvero al disotto al proprio enorme potenziale e che a livello economico ha bisogno di attirare un turismo di qualità dopo la botta tremenda della pandemia. Ma anche la stessa Verona, che raddoppierebbe la risonanza di un evento già di grande successo e che avrebbe dunque interesse a collaborare».