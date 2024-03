Elezioni, l'annuncio di Stefani (Lega): «Dalla prossima settimana nasce il polo identitario»

«La Lega, accompagnata da contenitori civici, è pronta a presentare candidati e programmi: un vero e proprio polo identitario, territoriale che pone la comunità al centro del progetto politico»: è questa la strategia lanciata dal segretario regionale Alberto Stefani in vista delle prossime elezioni amministrative, che si terranno in Veneto in oltre 24 Comuni (sopra i 15mila abitanti) e, nel complesso, in occasione di oltre 300 rinnovi amministrativi.

Lega

Aggiunge Stefani: «Sappiamo che arrivare a ridosso delle elezioni con candidati imposti da Roma non porta grandi risultati: per amministrare serve concretezza e serietà, serve avere il tempo di ascoltare i cittadini e non avere la superbia di imporre nomi all’ultimo giorno utile. Questo metodo, già utilizzato alle elezioni amministrative, sarà lo stesso che adotteremo per affrontare la grande sfida delle future elezioni regionali. Liste vicine ai territori, ascolto delle comunità locali, candidati qualificati, facce nuove e pulite: questi gli elementi essenziali per costruire il futuro di questa terra».