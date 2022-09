Elezioni, il Comune taglia seggi nelle scuole e "salva" 850 studenti

Si avvicina il giorno del voto e l'assessora Francesca Benciolini ha voluto spiegare quelli che saranno i cambiamenti per circa 7700 persone che vedranno spostare il loro seggio. Ecco spiegato perché: «Sono cinque che lavoriamo a questo obiettivo, sfilare i seggi elettorali dalle scuole. Oggi il progetto continua, così potremo spostare 10 seggi dalle scuole in strutture come il cosiddetto Ex Marchesi, la nuova casa di quartiere dell'Arcella. Per circa 850 studenti l'attività didattica non verrà interrotta. Sono invece 7700 le persone che si vedranno il seggio spostato, cambiamento che verrà loro comunicato con una lettera».