Molteni a Vigonza da Boscaro: «Al lavoro per portare più uomini alla caserma di Pionca»

Tappa a Vigonza per il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, che nella serata di ieri, venerdì 3 giugno, ha incontrato il candidato sindaco Gianmaria Boscaro e un nutrito gruppo di sostenitori al bar Movembik.

Molteni

«La sicurezza - ha spiegato l’esponente leghista nel corso del suo intervento - è la condizione dello sviluppo economico, della libertà, della coesione sociale di una Comunità. È un bene che va tutelato e insieme un servizio che da garantire, anzitutto difendendo i presidi di legalità, come i commissariati e le caserme, e facendo in modo che siano popolati da donne e uomini in divisa». E proprio a questo proposito, Molteni ha annunciato che sarà «al lavoro per portare più militari alla caserma dei Carabinieri di Pionca. È certamente compito dello Stato garantire che le persone vivano e si sentano sicure, ma non solo. I sindaci hanno tutti gli strumenti per essere coprotagonisti di questo percorso, con l’impiego della Polizia locale, attraverso la collaborazione dei Comuni vicini, la cooperazione e il sostegno delle Forze dell’Ordine e, laddove necessario, anche di istituti di vigilanza privati. Gianmaria Boscaro è un ottimo candidato, giovane e preparato. Con lui ci sono le condizioni per amministrare bene e perché Vigonza possa fare quel salto di qualità che merita».

Boscaro

Sottolinea Boscaro: :«È la prima volta che un sottosegretario al Ministero dell’Interno visita Vigonza. A lui ho avuto l’onore di illustrare il piano per la sicurezza integrata che abbiamo in mente per la nostra città, per contrastare i furti nelle abitazioni e nelle auto, le occupazioni abusive e il degrado delle frazioni. Il sostegno e la vicinanza di un esponente di primo piano del Governo sono una nuova opportunità per tutta la nostra Comunità, che ha sete di risposte e vuole chiudere la stagione dell’isolamento e dei litigi».