rotate-mobile
Lunedì, 26 Settembre 2022
Nubi sparse con ampie schiarite
Accedi
Politica

Elezioni politiche, l'affluenza Comune per Comune nella provincia di Padova

La percentuale di votanti nel Padovano è del 72,49%, ben più alta di quella nazionale

Redazione 25 settembre 2022 23:54

Decisamente più alta rispetto alla media nazionale (ferma al 63,8%): nell'intera provincia di Padova ha votato per le elezioni politiche il 72,49% degli aventi diritto. Nel 2018 fu raggiunto l'80,42%. Il Comune del Padovano con la minor affluenza è stato Barbona con il 64,68%, quello con la maggior affluenza Carmignano di Brenta con il 77,40%. 

Affluenza Comune per Comune

L'affluenza nel Padovano comune per comune:

  • ABANO TERME: 71,30%
  • AGNA: 68,06%
  • ALBIGNASEGO: 75,62%
  • ANGUILLARA VENETA: 68,12%
  • ARQUÀ PETRARCA: 76,21%
  • ARRE: 72,69%
  • ARZERGRANDE: 76,09%
  • BAGNOLI DI SOPRA: 66,13%
  • BAONE: 75,36%
  • BARBONA: 64,68%
  • BATTAGLIA TERME: 71,33%
  • BOARA PISANI: 70,65%
  • BORGO VENETO: 67,95%
  • BORGORICCO: 72,70%
  • BOVOLENTA: 69,24%
  • BRUGINE: 74,49%
  • CADONEGHE: 73,18%
  • CAMPO SAN MARTINO: 74,61%
  • CAMPODARSEGO: 73,21%
  • CAMPODORO: 76,33%
  • CAMPOSAMPIERO: 73%
  • CANDIANA: 69,52%
  • CARCERI: 71,90%
  • CARMIGNANO DI BRENTA: 77,40%
  • CARTURA: 71,78%
  • CASALE DI SCODOSIA: 67,80%
  • CASALSERUGO: 75,07%
  • CASTELBALDO: 68,87%
  • CERVARESE SANTA CROCE: 72,96%
  • CINTO EUGANEO: 69,13%
  • CITTADELLA: 74,15%
  • CODEVIGO: 69%
  • CONSELVE: 69,93%
  • CORREZZOLA: 70,08%
  • CURTAROLO: 72,11%
  • DUE CARRARE: 71,45%
  • ESTE: 69,27%
  • FONTANIVA: 74,34%
  • GALLIERA VENETA: 73,02%
  • GALZIGNANO: 68,17%
  • GAZZO: 72,48%
  • GRANTORTO: 72,48%
  • GRANZE: 69,28%
  • LEGNARO: 71,91%
  • LIMENA: 74,90%
  • LOREGGIA: 72,56%
  • LOZZO ATESTINO: 71,36%
  • MASERÀ DI PADOVA: 71,83%
  • MASI: 69,14%
  • MASSANZAGO: 72,04%
  • MEGLIADINO SAN VITALE: 70,11%
  • MERLARA: 70,65%
  • MESTRINO: 71,92%
  • MONSELICE: 72,80%
  • MONTAGNANA: 69.77%
  • MONTEGROTTO TERME: 71,53%
  • NOVENTA PADOVANA: 72,26%
  • OSPEDALETTO EUGANEO: 70,20%
  • PADOVA: 72,57%
  • PERNUMIA: 70,37%
  • PIACENZA D'ADIGE: 66,42%
  • PIAZZOLA SUL BRENTA: 74,23%
  • PIOMBINO DESE: 71.,28%
  • PIOVE DI SACCO: 72,56%
  • POLVERARA: 73,75%
  • PONSO: 71,10%
  • PONTE SAN NICOLÒ: 76,49%
  • PONTELONGO: 69,24%
  • POZZONOVO: 71,36%
  • ROVOLON: 71,39%
  • RUBANO: 71,54%
  • SACCOLONGO: 74,10%
  • SAN GIORGIO DELLE PERTICHE: 73,09%
  • SAN GIORGIO IN BOSCO: 76,53%
  • SAN MARTINO DI LUPARI: 73,96%
  • SAN PIETRO IN GU: 77,17%
  • SAN PIETRO VIMINARIO: 72,96%
  • SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO: 72,46%
  • SANT'ELENA: 71,43%
  • SANT'URBANO: 67,02%
  • SANTA GIUSTINA IN COLLE: 75,49%
  • SAONARA: 75.30%
  • SELVAZZANO DENTRO: 73,61%
  • SOLESINO: 68,45%
  • STANGHELLA: 68,20%
  • TEOLO: 73,53%
  • TERRASSA PADOVANA: 74,75%
  • TOMBOLO: 70,64%
  • TORREGLIA: 69,30%
  • TREBASELEGHE: 71,38%
  • TRIBANO: 71,42%
  • URBANA: 73,38%
  • VEGGIANO: 70,03%
  • VESCOVANA: 65,93%
  • VIGHIZZOLO D'ESTE: 72,26%
  • VIGODARZERE: 72,72%
  • VIGONZA: 74,89%
  • VILLA DEL CONTE: 75,77%
  • VILLA ESTENSE: 66,85%
  • VILLAFRANCA PADOVANA: 73,80%
  • VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO: 73,34%
  • VO': 68,50%

© Riproduzione riservata

Redazione 25 settembre 2022 23:54
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni politiche, l'affluenza Comune per Comune nella provincia di Padova

PadovaOggi è in caricamento