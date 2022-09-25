Elezioni politiche, l'affluenza Comune per Comune nella provincia di Padova
La percentuale di votanti nel Padovano è del 72,49%, ben più alta di quella nazionale
Decisamente più alta rispetto alla media nazionale (ferma al 63,8%): nell'intera provincia di Padova ha votato per le elezioni politiche il 72,49% degli aventi diritto. Nel 2018 fu raggiunto l'80,42%. Il Comune del Padovano con la minor affluenza è stato Barbona con il 64,68%, quello con la maggior affluenza Carmignano di Brenta con il 77,40%.
Affluenza Comune per Comune
L'affluenza nel Padovano comune per comune:
- ABANO TERME: 71,30%
- AGNA: 68,06%
- ALBIGNASEGO: 75,62%
- ANGUILLARA VENETA: 68,12%
- ARQUÀ PETRARCA: 76,21%
- ARRE: 72,69%
- ARZERGRANDE: 76,09%
- BAGNOLI DI SOPRA: 66,13%
- BAONE: 75,36%
- BARBONA: 64,68%
- BATTAGLIA TERME: 71,33%
- BOARA PISANI: 70,65%
- BORGO VENETO: 67,95%
- BORGORICCO: 72,70%
- BOVOLENTA: 69,24%
- BRUGINE: 74,49%
- CADONEGHE: 73,18%
- CAMPO SAN MARTINO: 74,61%
- CAMPODARSEGO: 73,21%
- CAMPODORO: 76,33%
- CAMPOSAMPIERO: 73%
- CANDIANA: 69,52%
- CARCERI: 71,90%
- CARMIGNANO DI BRENTA: 77,40%
- CARTURA: 71,78%
- CASALE DI SCODOSIA: 67,80%
- CASALSERUGO: 75,07%
- CASTELBALDO: 68,87%
- CERVARESE SANTA CROCE: 72,96%
- CINTO EUGANEO: 69,13%
- CITTADELLA: 74,15%
- CODEVIGO: 69%
- CONSELVE: 69,93%
- CORREZZOLA: 70,08%
- CURTAROLO: 72,11%
- DUE CARRARE: 71,45%
- ESTE: 69,27%
- FONTANIVA: 74,34%
- GALLIERA VENETA: 73,02%
- GALZIGNANO: 68,17%
- GAZZO: 72,48%
- GRANTORTO: 72,48%
- GRANZE: 69,28%
- LEGNARO: 71,91%
- LIMENA: 74,90%
- LOREGGIA: 72,56%
- LOZZO ATESTINO: 71,36%
- MASERÀ DI PADOVA: 71,83%
- MASI: 69,14%
- MASSANZAGO: 72,04%
- MEGLIADINO SAN VITALE: 70,11%
- MERLARA: 70,65%
- MESTRINO: 71,92%
- MONSELICE: 72,80%
- MONTAGNANA: 69.77%
- MONTEGROTTO TERME: 71,53%
- NOVENTA PADOVANA: 72,26%
- OSPEDALETTO EUGANEO: 70,20%
- PADOVA: 72,57%
- PERNUMIA: 70,37%
- PIACENZA D'ADIGE: 66,42%
- PIAZZOLA SUL BRENTA: 74,23%
- PIOMBINO DESE: 71.,28%
- PIOVE DI SACCO: 72,56%
- POLVERARA: 73,75%
- PONSO: 71,10%
- PONTE SAN NICOLÒ: 76,49%
- PONTELONGO: 69,24%
- POZZONOVO: 71,36%
- ROVOLON: 71,39%
- RUBANO: 71,54%
- SACCOLONGO: 74,10%
- SAN GIORGIO DELLE PERTICHE: 73,09%
- SAN GIORGIO IN BOSCO: 76,53%
- SAN MARTINO DI LUPARI: 73,96%
- SAN PIETRO IN GU: 77,17%
- SAN PIETRO VIMINARIO: 72,96%
- SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO: 72,46%
- SANT'ELENA: 71,43%
- SANT'URBANO: 67,02%
- SANTA GIUSTINA IN COLLE: 75,49%
- SAONARA: 75.30%
- SELVAZZANO DENTRO: 73,61%
- SOLESINO: 68,45%
- STANGHELLA: 68,20%
- TEOLO: 73,53%
- TERRASSA PADOVANA: 74,75%
- TOMBOLO: 70,64%
- TORREGLIA: 69,30%
- TREBASELEGHE: 71,38%
- TRIBANO: 71,42%
- URBANA: 73,38%
- VEGGIANO: 70,03%
- VESCOVANA: 65,93%
- VIGHIZZOLO D'ESTE: 72,26%
- VIGODARZERE: 72,72%
- VIGONZA: 74,89%
- VILLA DEL CONTE: 75,77%
- VILLA ESTENSE: 66,85%
- VILLAFRANCA PADOVANA: 73,80%
- VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO: 73,34%
- VO': 68,50%