Provincia, il nuovo presidente sarà Sergio Giordani: la Lega non ci sta

Ancora un giorno prima del doppio ruolo: Sergio Giordani, sindaco di Padova, si appresta a diventare il nuovo presidente della Provincia di Padova.

Sergio Giordani

Le elezioni si terranno infatti domani, sabato 10 settembre, quando i sindaci e i consiglieri dei 102 Comuni padovani saranno chiamati a recarsi dalle 8 alle 20 nella sede di piazza Bardella per andare a votare. Una formalità, visto che Sergio Giordani è l'unico candidato: diventerà così il terzo sindaco di un capoluogo veneto che presiede anche la Provincia dopo Luigi Brugnaro a Venezia e Francesco Rucco a Vicenza.

Lega

C'è chi, però, non ci sta, e lo dice apertamente: stiamo parlando della Lega. Nella mattinata di oggi, venerdì 9 settembre, i parlamentari Massimo Bitonci e Andrea Ostellari accompagnati da Eleonora Mosco e Ubaldo Lonardi oltre che da alcuni sindaci dei Comuni del Padovano hanno presentato un disegno di legge che prevede di introdurre il sistema di elezione con suffragio universale per la Provincia, con il presidente che verrebbe così scelto dai cittadini. Spiega in merito Ostellari: «Si tratta di una proposta che va nel segno dell’autonomia territoriale, che è condivisa da tutto il centrodestra e che mira a ridare dignità ai cittadini, che hanno il diritto di poter scegliere il rappresentante della provincia e non un presidente scelto da accordi di partito». Aggiunge Bitonci: «Da tempo ripetiamo che la riforma Del Rio è stata un grande fallimento: ha tolto personale dalla Provincia derubricandola a ente di secondo livello mantenendo però le competenze, e non va dimenticato che ci sono settori fondamentali come le scuole, soggette ai finanziamenti del Pnrr. Vogliamo l'elezione diretta del presidente da parte dei cittadini, perché questa non è democrazia: se ci fossero state le elezioni dirette il centrodestra avrebbe vinto con il 60/70%, quindi quella di Sergio Giordani sarà un'occupazione "abusiva". Potevano mettere un altro sindaco al posto di Giordani, è una nomina che grida vendetta. Domani voteremo? Le segreterie dei singoli partiti della coalizione di centrodestra decideranno il da farsi nelle prossime ore».