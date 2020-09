Elezioni Regionali, Zaia esulta: «Un voto dei Veneti per il Veneto, ora portiamo a casa l'autonomia»

Queste le dichiarazioni a caldo rilasciate da Luca Zaia riguardo ai risultati parziali delle elezioni regionali: «Non nego che sono molto emozionato. Ringrazio la Lega per aver sempre creduto in me e tutti i militanti, se non ci foste bisognerebbe inventarvi. Questo terzo mandato mi dà una grande responsabilità, è un voto dei Veneti per il Veneto. L'obiettivo ora è uno solo: portare a casa l'autonomia. Quella del Coronavirus è la storia che più ha segnato noi veneti. Sono cosciente che non tutti quelli che mi hanno votato sono del mio partito: voglio garantire che rappresenterò tutti e che cercherò di non deludere anche loro. Abbiamo un sacco di cose da fare da adesso. Salvini? L'ho sentito via messaggio, si è congratulato».

