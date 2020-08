Regionali 2020, aperto in pieno centro il punto elettorale di Silvia Carpanese (Fratelli d'Italia)

«La buona politica non va in ferie». Silvia Carpanese, dirigente provinciale di Fratelli d'Italia e presidente del Circolo Padova Sicura, spiega così la scelta di aprire il primo agosto il punto elettorale di via Fiume 10 a Padova.

Punto elettorale

Aggiunge Silvia Carpanese: «Siamo il primo soggetto politico ad aprire in centro storico un punto di ascolto rivolto ai cittadini di Padova in vista delle prossime elezioni. Il 20 e 21 settembre si vota, e Fratelli d'Italia è accreditato dai sondaggi come il partito con maggiori chance di crescita rispetto alle elezioni europee dello scorso anno (quando il partito di Giorgia Meloni ha sfiorato il 7,6% a Padova e provincia). Puntiamo ad andare in doppia cifra, proponendo un programma di impegno a livello regionale a supporto delle attività produttive padovane e venete. Occorre aumentare le risorse destinate all'imprenditorialità, di supporto alle giovani famiglie specie a quelle con più figli, continuando il supporto agli anziani e persone con disabilità». Il 29 agosto il senatore Adolfo Urso insieme ai parlamentari veneti di Fratelli d'Italia interverrà ad inaugurare lo spazio elettorale. «Ho messo a disposizione - spiega Silvia Carpanese - la mia disponibilità a candidarmi: sono sempre stata impegnata in questi anni per una politica vicina alle donne, agli imprenditori e ai cittadini padovani.C'é molta voglia di un contributo del ceto produttivo alla dimensione dell'impegno pubblico. Il politico locale d'area che più mi ha convinta in questi anni? Senza dubbio Enoch Soranzo, imprenditore e ottimo sindaco a Selvazzano: ha dimostrato da Presidente della Provincia quale sia lo stile di un uomo di una destra moderna. Senza dubbio sarò al suo fianco nella sfida elettorale».