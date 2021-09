Elezioni: i seggi della scuola inagibile di Turri spostati alla Nievo

I 952 cittadini votanti della frazione di Turri di Montegrotto Terme che normalmente votato nel seggio 7 presso la scuola Don Milani di Turri, inagibile da diversi mesi.

Voto

In occasione del voto per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre dovranno recarsi a votare presso la scuola Ippolito Nievo di via Petrarca 44, sempre a Montegrotto Terme. Le loro tessere elettorali non verranno aggiornate perché si tratta di uno spostamento provvisorio in vista della conclusione dei lavori presso la scuola Don Milani.