Elezioni, Selvazzano va al ballottaggio: sarà Fuschi contro Piron

Come prevedibile, finirà al ballottaggio la sfida per la "poltrona" di sindaco di Selvazzano. A giocarsela saranno Claudio Piron e Mariano Fuschi. Erano tanti (troppi) i candidati in un Comune dove il centrodestra si è presentato diviso fin dall'inizio dopo la caduta di Giovanna Rossi. Ex sindaca che si è ricandidata con il sostegno di Lega e Udc, ma non di Fratelli d'Italia, che invece aveva contribuito alla sua sfiducia. Per Rossi però solo un terzo posto, appena sotto il 20% per ora, che adesso rischia di diventare decisivo in vista del ballottaggio. In attesa dei risultati ufficiali (i parizali danno entrambi vicini al 33%) ora iniziano i calcoli. Rossi, naturalmente, dovrebbe sostenere Foschi per una questione politica, il candidato di centrodestra che oggi è alle spalle di Piron, ma non è così scontato viste le rispettive campagne elettorali. Anche Marco Destro avrà da spendere il suo 12% circa. Da oggi quindi partiranno le trattative per gli apparentamenti, con Piron oggi in testa ma più solo di tutti e con l'incertezza anche della quarta arrivata, Ornella Sabbion, ferma a circa il 4%.

Notizia in aggiornamento