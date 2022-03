Elezioni comunali, Giordani viene dato oltre il 60%, Peghin al 35,5%

È tempo di sondaggi, si avvicinano le elezioni amministrative. L’associazione Amo Padova, che sostiene l’attuale sindaco Sergio Giordani, si è affidata alla Euromedia Research, l'agenzia del noto volto tv Alessandra Ghisleri, sondaggista di fiducia di Silvio Berlusconi.

Il sondaggio

Secondo i dati raccolti, il sindaco uscente ed esponente dell’are di centrosinistra Sergio Giordani sarebbe in testa con il 60,7%, seguito dal candidato di centrodestra Francesco Peghin (35,5%), Francesca Gislon della civica Orizzonti (1,3%), Lorenzo Innocenti della civica Torna padova(1,5%) e Luca Lendaro per Potere al Popolo e Rifondazione comunista (1%). Gli indecisi sono una percentuale non da poco, il 34%. E potrebbero pesare sulle prossime elezioni amministrative. Nel momento in cui è stato chiesto ai padovani chi preferirebbero tra Giordani e Peghin, lasciando fuori gli altri candidati, il 68% si è espresso in favore del primo e il 32% del secondo mentre gli indecisi restano sulla stessa percentuale. L’attuale sindaco gode di un’alta notorietà secondo gli intervistati (97,5%) e anche la fiducia presenta un alto punteggio (65,2) mentre lo sfidante di centrodestra Peghin si attesta al 55,8% di notorietà e al 24,3% di fiducia.