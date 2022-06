Elezioni comunali 2022, Granze: Fusaro già eletto sindaco senza spoglio

Comune di Granze, senza la necessità dello spoglio dei voti è stato eletto sindaco Damiano Fusaro. Alle 18 ,già raggiunto il quorum nel Comune monolista di Granze, dove Fusaro era l'unico candidato. Il 40% è stato superato e alle 19 le statistiche ufficiali del Ministero dell’Interno, non a caso, hanno registrato il 52,14 di affluenza. Damiano Fusaro ora dovrà aspettare solamente lo spoglio di domani per avere la certezza dell’elezione (servirà il 50 per cento più uno di preferenze). Dovrebbe però succedere qualcosa di imprevedibile affinchè non si sia l'ufficialità. Fusaro, professore di 36 anni, con la sua lista “Miglioriamo insieme Granze” si riconferma dunque alla guida del piccolo Comune estense.