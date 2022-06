Elezioni comunali 2022, Loreggia: il nuovo sindaco è Manuela Marangon

Comune di Loreggia, completato lo spoglio dei voti: è stato eletto sindaco Manuela Marangon della lista "Esserci per Loreggia e Loreggiola".

Il voto

Manuela Marangon ha battuto di misura Laura Bastarolo di "Progetto Loreggia", più staccato invece Gianluca Squizzato di "Per Loreggia e Loreggiola". Queste le prime dichiarazioni a caldo rilasciate dal neo-sindaco: «È stata una battaglia che abbiamo deciso di giocare con senso di responsabilità e rispetto. Abbiamo fatto numerosi incontri e questo ci ha consentito di stare in mezzo alla gente, è stato davvero bello tornare a parlarsi. Abbiamo sempre lavorato senza mai cedere alle provocazioni, e ce ne sono state… Ma noi interpretiamo il cambiamento in modo positivo. Amministrare un Comune significa non pensare più solo alla propria vita ma pensare a quella di tutti, significa essere e vivere da cittadino responsabile, significa esserci per la gente ed essere tra la gente. Con lo stesso atteggiamento da oggi daremo il via a questo nuovo percorso che sarà senza dubbio ricco di sfide da affrontare, ma noi siamo pronti a fare e a dare il nostro meglio per vincerle tutte. Un ringraziamento doveroso al sindaco uscente Fabio Bui, perché ha dedicato il suo tempo e il suo impegno al nostro comune. Adesso tocca a noi esserci e lo faremo portando da subito sul tavolo le nostre idee e i nostri progetti. Grazie a tutti coloro che ci hanno dato la loro fiducia, vi assicuriamo il massimo impegno per crescere insieme».