Elezioni comunali 2022, Veggiano: il sindaco è Nicola Zordan

Comune di Veggiano, lo spoglio dei voti inizierà domani, ma è praticamente già stato eletto sindaco, Nicola Zordan

Il voto

A Veggiano, dove Zordan era l'unico candidato sindaco, sembrava che il quorum non potesse essere raggiunto. Fino a mezzogiorno ai tre seggi allestiti alla scuola media l’affluenza era buona e la gente attendeva in coda, disposta anche all’esterno dell’edificio, sotto i gazebo allestiti per riparare dal sole cocente. Ma la percentuale raggiunta non sfiorava neanche il 16% (esattamente il 15,87). Poi verso sera, complice anche la sagra di Sant’Antonio allestita proprio davanti ai seggi, la gente è arrivata e alle 21 superato il 42%, alle 22 è balzato al 45.

Zordan

«Non era scontato – commenta l’unico candidato presentatosi alle amministrative, con la civica Siamo Veggiano – e con i primi dati della mattina eravamo ben lontani dal quorum. Non ci aspettavamo un’impennata nelle ore centrali della giornata – racconta Zordan – invece, sfidando le alte temperature, fino alle 16 abbiamo avuto una continua presenza di votanti, tanto da arrivare a quota mille».