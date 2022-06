Elezioni comunali 2022, Vigonza: il nuovo sindaco è Gianmaria Boscaro

Comune di Vigonza, completato lo spoglio dei voti: è stato eletto sindaco Gianmaria Boscaro.

Il voto

Si è appena concluso lo spoglio dei voti a Vigonza dove 10.126 cittadini si sono recati ai seggi ieri, domenica 12 giugno, per esprimere la propria scelta: ad essere eletto sindaco è Gianmaria Boscaro che ha ottenuto il 57,05% delle preferenze. Un risultato netto, dietro di lui Arianna Toniolo con il 22,67% e Massimiliano Celin che si attesta al 20,27%

Gianmaria Boscaro è un avvocato amministrativista che esercita la professione forense a favore di enti pubblici su tutto il territorio nazionale per la gestione di procedimenti amministrativi complessi. È anche membro dell’ International Society of Public Law di New York.

