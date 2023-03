Elisa Venturini: «Dobbiamo insegnare a rispettare le decisioni degli altri, anche quando ci lasciano»

Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in consiglio Regionale, è intervenuta in seguito alla vicenda di Solesino che ha visto una donna aggredita con l’acido da parte del suo ex compagno che ha confessato ai carabinieri. «Questa brutta storia, che peraltro si verifica a pochi giorni dalla festa della donna, dimostra una volta di più quanto sia necessario lavorare sull’educazione e sulla cultura del rispetto verso gli altri».

Rispetto

«E’ importante - ha proseguito la consigliera - che nella società, a partire dalle giovani generazioni, sia sempre più presente il rispetto verso le decisioni altrui. Non possiamo accettare che una persona sia vittima di aggressioni o di violenze solo perché ha fatto una scelta sentimentale. Se è vero che c’è un aiuto per le donne dopo che la violenza c’è stata (ad esempio i centri Antiviolenza della Regione) io penso che sia il momento di aprire una riflessione sul ‘prima’ e in particolare nel periodo che intercorre tra le avvisaglie, le prime minacce e l’eventuale atto violento. Si può fare qualcosa ed intervenire in maniera incisiva, prendere delle azioni efficaci prima che la situazione degeneri? Di questo penso si debba ragionare. Ad oggi, un atto come quello di Solesino, è difficilissimo da impedire se non agendo, appunto, sull’educazione e la cultura delle persone». Infine una considerazione: «Una mimosa in regalo è sempre un bel gesto ma se vogliamo davvero una società che rispetti le donne dobbiamo agire in profondità e insegnare ad accettare anche dei ‘no’ senza che questo sfoci in atteggiamenti violenti e questo rientra nella cultura del rispetto degli altri».