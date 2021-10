Fratelli d'Italia, Gardini torna in città e lancia la sfida: «Padova ha bisogno di noi»

Nella giornata di oggi 13 ottobre la leader nazionale di FdI Giorgia Meloni ha nominato come coordinatrice Provinciale del partito Elisabetta Gardini, che siede già accanto a lei nell’Esecutivo Nazionale. «Ringrazio Giorgia Meloni per avermi voluto riaffidare la guida del partito. Torno in un momento importante per la città, a breve si decideranno le sorti delle elezioni amministrative e ora più che mai bisogna garantire e difendere gli interessi dei territori e dei cittadini in maniera capillare». Gardini era già stata coordinatrice provinciale per pochi mesi, prima di lasciare il partito in mano a Ciro Maschio.

In vista delle elezioni

«Ora più che mai, potrò mettere a disposizione l’esperienza sviluppata in Europa: con il Pnrr arriva un ampio spettro di investimenti a favore di Comuni e imprese, dal digitale al turismo, dal miglioramento dell’organizzazione interna agli interventi sociali - prosegue Gardini - e Fratelli d’Italia è la casa nella quale crescere e Padova, tredicesima provincia per PIL a livello nazionale, è strategica e baricentrica per tornare ad essere traino dell’intero Nord-Est»