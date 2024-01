Elisabetta Gardini: «Il no alla proposta di legge sul suicidio assistito è una buona notizia»

Elisabetta Gardini è una delle voci soddisfatte dell'esito del voto in consiglio regionale che doveva stabilire tempi e modi di valutazione delle richieste di suicidio medicalmente assistito.

L'esponente di Fratelli d'Italia ha così commentato: «Che il Consiglio Regionale abbia detto no alla proposta di legge sul suicidio assistito è una buona notizia. Camminiamo ormai da troppo tempo su un pericoloso piano inclinato che, in nome di una distorta idea di progresso, svilisce e sfregia la dignità della persona e nega la sacralità della vita. Principio, fino a qualche decennio fa, condiviso da tutti, credenti e non credenti, come scriveva Hannah Arendt nel suo Vita activa».

Gardini giudica una forzatura far decidere le regioni su questa materia e ribadisce quella che è la posizione del suo partito su questi temi: «Va ricordato inoltre che la Pdl Cappato andava ben oltre la spesso citata a sproposito sentenza della Corte Costituzionale sul suicidio medicalmente assistito e che non è competenza delle Regioni legiferare su queste materie. Fdi si è sempre battuto per la difesa della vita, per l’amore e il rispetto della vita. Dobbiamo lavorare per garantire a tutti l’accesso alle cure palliative, perché le persone hanno diritto a una cura che lenisca il dolore e la sofferenza. Questa è la battaglia di civiltà che saremo sempre pronti a combattere».