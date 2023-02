Vola al 42% Elly Schlein, Zan: «Possiamo eleggere la prima donna segretaria del partito»

In Veneto la mozione di Elly Schlein sfiora il 42% tra gli iscritti nei circoli, un risultato che fotografa una partita apertissima in vista delle primarie del prossimo 26 febbraio. «A Padova e in Veneto l’ottimo risultato di Elly Schlein nei congressi dei circoli ci ha consegnato una certezza: il prossimo 26 febbraio possiamo vincere le Primarie ed eleggere così la prima segretaria donna del Partito Democratico – evidenzia il parlamentare dem, Alessandro Zan - .Nelle ultime settimane tra gli iscritti del PD è montata un’onda di entusiasmo per Elly, che si tradurrà in una grande mobilitazione nel corso delle prossime due settimane di campagna congressuale per coinvolgere quante più persone possibile e portarle ai gazebo. Grazie al comitato Parte da Noi - Veneto per il lavoro svolto in questi giorni, che si sta spendendo con una passione e una determinazione che non si vedeva da tempo nel PD. Il cambiamento che vogliamo è a portata di mano».

Camani

Aggiunge la consigliera regionale, Vanessa Camani: «Il risultato di Padova, in città e in provincia, è decisamente sopra le aspettative. Andremo ai gazebo il 26 febbraio con l’entusiasmo di chi, sulla base della voglia di cambiamento espressa nei circoli da iscritte e iscritti, sa di poter contribuire ad eleggere Elly Schlein segretaria del Partito Democratico. Aver raggiunto quasi il 42% e aver tenuto una distanza di soli 300 voti su oltre 6.300 elettori con quello che sarà lo sfidante delle primarie, sancisce di fatto un pareggio che premia la carica innovativa della mozione Schlein. L’ispirazione ad un partito rinnovato, che sappia mettere al centro le grandi questioni del lavoro di qualità, della lotta alle diseguaglianze e della cura del pianeta, siano le ricette giuste che hanno convinto tanti iscritti e sapranno convincere tanti elettori a votare per Elly Schlein il prossimo 26 febbraio».