Solesino, Elvy Bentani si ricandida a sindaco

«Sono già trascorsi cinque anni da quando nel 2018 ho ricevuto dai cittadini il mandato elettorale. In questi anni ho cercato di ricambiare la loro fiducia servendo il nostro paese con il massimo dell!impegno e con molto amore. Non mi sono mai trincerato dietro ad una scrivania, sono sempre stato al fianco della popolazione, in prima linea, lavorando sodo e cercando di trovare soluzioni a quelle quotidiane emergenze che caratterizzano la vita comune»: inizia con queste parole la nota con cui Elvy Bentani annuncia ufficialmente la sua ricandidatura a sindaco di Solesino con la lista civica "Insieme per Solesino".

Solesino

Un sindaco a tempo pieno e sempre a disposizione dei cittadini, una linea che Bentani vuole mantenere anche per il futuro: «Il bilancio del mandando è stato positivo sotto tutti gli aspetti. Assieme alla mia squadra abbiamo lavorato tanto, mantenendo sempre costante il rapporto con i cittadini di Solesino. In ogni nostra azione oltre all'impegno ci abbiamo messo il cuore, ed i risultati non si sono fatti attendere e sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo fatto un lavoro straordinario, tenendo fede, fatti alla mano, a tutte le promesse fatte in sede elettorale: mettendo al centro del nostro impegno politico i cittadini, le imprese e i commercianti del nostro amato paese. Abbiamo dato il massimo e lo abbiamo dato con i fatti, non con le parole! L’amministrazione di Bentani ha messo in atto la politica del fare e non delle parole portando a compimento molte nuove e necessarie opere pubbliche, valorizzando e migliorando gli spazi scolastici, sportivi e di socialità senza tralasciare l’importanza della sicurezza dei cittadini, stradale e del territorio. Ora dobbiamo continuare a lavorare con l!impegno e la determinazione che ci contraddistinguono. Se sono qui, se siamo qui, è perché questo percorso è stato fatto insieme ed ha uno scopo solo se continua ad andare avanti insieme. Per portare a compimento i progetti che sono in fase di realizzazione e per sviluppare altre idee al fine di garantire alle future generazioni una Solesino migliore, mi ricandido a Sindaco per le elezioni comunali amministrative 2023. Noi ci siamo e ci saremo, per continuare a lavorare per la nostra comunità».





Elvy Berntani - Insieme per Solesino



Di seguito alcune opere realizzate durante il mandato 2018-2023:

COMMERCIO E CENTRO:

• Apertura nuova farmacia

• Eliminazione parcheggi a pagamento piazza Martiri di Cefalonia • Iniziative e attività per il centro.

SALUTE, BENESSERE, SOCIALE:

• Nuova palestra e percorso salute Arteselle • Apertura del "Centro Anti Violenza Donna”

• Posa della Panchina Rossa e Arcobaleno

• Intensificato i servizi e gli aiuti a favore delle famiglie in difficoltà • Iniziative per aumentare il senso di comunità.

SCUOLE:

• Tinteggiatura interna dell!Istituto comprensivo Solesino e riqualificazione dei suoi giardini e aree verdi

• Nuovi tendaggi e arredo didattica all!aperto scuola Don C. Gnocchi di Arteselle

• Sostituzione delle vetrate trasparenti e installazione di un nuovo sistema di riscaldamento nella palestra della scuola Don C. Gnocchi di Arteselle.

OPERE PUBBLICHE:

• Riqualificazione e installazione videosorveglianza Cimiteri Solesino ed

Artesselle

• Rigenerazione parchi e giardini pubblici in viale della Libertà, P.zza papa Giovanni XXIII, viale della Pace ad Arteselle ed altri interventi in piccole aree verdi

• Decoro del centro

• Realizzazione fontana in piazza Matteotti con illuminazione e giochi d!acqua

• Dal 2018 ad oggi sono state asfaltate: z. ind., via Sottoprà, via De Gasperi, tratto di viale della Libertà, via Broglio, via Garibaldi, via Da Bassano, XX Settembre, via Ceresara • Realizzazione rotatoria incrocio via Garibaldi e via Spin

• Posa di marciapiedi in zona Palasport

• Dieci attraversamenti pedonali, rialzati e colorati in centro e nei quartieri

• Installazione ascensore in Municipio

• Ristrutturazione della parte storica e del tetto della sala consiliare

• Eliminazione del Velox "Scout Speed”.