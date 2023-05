Elezioni, 67mila padovani al voto nel weekend: sfide a Piove e Mestrino. A Galzignano si candida solo il sindaco uscente

Saranno quasi 67mila (66.769, per la precisione) i residenti nella provincia di Padova che saranno chiamati alle urne per l'elezione dei sindaci dei rispettivi Comuni domenica 14 e lunedì 15 maggio.

Elezioni comunali

Si voterà in dieci diversi Comuni, e senza ballottaggio neanche in quello più popoloso, vale a dire Piove di Sacco, dove ci sono solo due candidati alla poltrona di primo cittadino: la sfida per decidere il successore di Davide Gianella vedrà impegnati la vicesindaco uscente Lucia Pizzo (Partito Democratico) e Paolo Mazzetto, sostenuto da Lega e Fratelli d'Italia.

Mestrino

A Mestrino il sindaco uscente Marco Agostini affronterà Mario Fiorindo (suo ex vicesindaco) e Roberto Zambolin, che ha già indossato la fascia tricolore dal 1998 al 2008.

Maserà e Solesino

Mentre a Maserà di Padova sarà duello tra Elena Coppola e Gabriele Volponi. Tre contendenti anche a Solesino, dove Andrea Garavello e Luana Levis proveranno a "scippare" la poltrona a Elvy Bentani.

Borgo Veneto e Codevigo

A Borgo Veneto e Codevigo sarà sfida a due rispettivamente tra Christian Finetto e Michele Sigolotto e tra Fabrizio Franchin ed Ettore Lazzaro.

Villanova e Casalserugo

A Villanova di Camposampiero fascia tricolore contesa da Giacomo Favaro, Sarah Gaiani e Giampaolo Novello e a Casalserugo da Matteo Cecchinato e Laura La Camera.

Un candidato

Mentre a Galzignano Terme l'unico candidato sarà il sindaco uscente Riccardo Masin. La curiosità principale riguarda Megliadino San Vitale, che nonostante i suoi 1.700 abitanti avrà tre pretendenti: Roberto Magagna, Renzo Ortolan e Vittorio Vascon.