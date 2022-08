Stefani (Lega): «Energia, per imprese termali subito credito d'imposta»

«Subito misure per le imprese turistiche-termali e della ristorazione. Bene ha fatto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, a proporre un credito d'imposta a loro sostegno per calmierare l'incremento dei costi energia», ha dichiarato il deputato e coordinatore Lega Veneto, Alberto Stefani.

Bollette

«Occorre intervenire urgentemente per attenuare l'impatto devastante delle bollette di luce e gas, già a partire dal prossimo consiglio dei ministri. Dobbiamo assolutamente difendere realtà termali che non sono solo eccellenze attuali, ma anche storiche e famose in tutta Europa come quella di Abano. La crisi energetica avanza e colpisce senza pietà. Non c'è tempo da perdere. La Lega è pronta come sempre a fare la propria parte con responsabilità e concretezza».

