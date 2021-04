Esercenti in piazza: «Non ce la facciamo più»

L’hanno chiamata “Manifestazione per non morire”. Organizzata dai commercianti di Acc (Associazione commercianti del centro), si sono ritrovati alle 12.30 in piazza dei Signori. Al termine della protesta una delegazione degli esercenti si è recata dal prefetto Renato Franceschelli per consegnare un messaggio alla presidenza del Consiglio