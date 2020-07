Esordio in consiglio per il neo assessore Andrea Ragona: il primo attacco è fuoco amico

«Poteva anche rispondere grazie alle mie congratulazioni, perché sa, in politica lo stile è importante». E’ la replica alla risposta alla prima interrogazione a cui risponde in consiglio il neo assessore Andrea Ragona, stimolato dal consigliere Luigi Tarzia. E’ il primo consiglio comunale per l’ex presidente di BusItalia Andrea Ragona, chiamato a sostituire l’ex vice sindaco Arturo Lorenzoni che gli ha in pratica passato tutte le deleghe.

Deleghe

Non è casuale che chi pone la questione sulla legittimità della sua nomina sia un collega di maggioranza che non è un segreto per nessuno, ambiva alla delega sulla sicurezza andata invece al suo collega di lista, l’assessore allo sport Diego Bonavina. Nel pomeriggio invece, dalle 16 alle 18 tutti i consiglieri, anche quelli di minoranza, sono stati invitati a un incontro dove è stato mostrato il progetto della nuova del tram, Sir3.