Primo giorno di Palazzo Moroni per il nuovo segretario generale Claudio Chianese

Ha preso servizio oggi, 8 luglio, il nuovo Segretario Generale del Comune di Padova, Claudio Chianese. L’incarico gli è stato conferito lo scorso 19 giugno dal sindaco Sergio Giordani, a conclusione dell’apposita procedura di selezione indetta dalla Provincia quale ente capofila della convenzione quadriennale siglata nel 2022. Proprio in virtù di questa Convenzione, il nuovo Segretario Generale svolgerà le stesse funzioni anche in Provincia. Nella giornata di oggi è stato anche sottoscritto il decreto del Sindaco n. 24/2024 con il quale viene conferito al dottor Chianese anche l'incarico dirigenziale ad interim di Caposettore Gabinetto del Sindaco.



Il neo Segretario generale commenta così la prima giornata di servizio: «Il mio primo giorno di lavoro presso il Comune di Padova è stato caratterizzato dalla calorosa accoglienza ricevuta prima dai collaboratori poi dagli assessori e dai colleghi dirigenti. Sono rimasto felicemente sorpreso dalla gentilezza e dalla cordialità che mi è stata trasmessa in tutti gli incontri che ho fatto. So di inserirmi in un’organizzazione coesa è molto preparata e spero da subito di poter offrire il mio contributo per conseguire gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale si è posta».