Este, il progetto 4H porta in dote 50 mila euro alla scuola Carducci

Mancano due mesi alla chiusura del progetto “4H – Scaliamo il futuro”, lungo percorso che ha coinvolto la comunità educante dell’Estense e che ha lasciato una forte eredità di contenuti, azioni mirate e basi per la crescita sociale. Oltre a questo patrimonio “virtuale”, il 4H lascia anche qualcosa di molto concreto e tangibile. Nell’ambito del progetto, e con le risorse destinate alle iniziative pensate da Fondazione Irea (capofila del progetto) e dai suoi partner, il 4H ha infatti visto anche una serie di dotazioni che serviranno alla popolazione scolastica di Este da qui in futuro.

Carducci

Alla scuola “Carducci”, cuore di molte delle attività del 4H, è stata ad esempio realizzata una funzionale sala multimediale grazie all’acquisto di un monitor interattivo e di 100 sedie ergonomiche. Due laboratori sono invece stati dotati di altri due monitor multi-touch, 16 pc portatili, 48 sedie e 24 tavoli modulari con piano ribaltabile e una cattedra. E ancora, la sala relax dell’istituto grazie al 4H si è arricchita di un’arena componibile e di una panca angolare, mentre gli spogliatoi sono dotati oggi di 3 nuovi armadietti metallici. L’investimento è di circa 37 mila euro.

Pic Nic

Sempre con le economie di progetto, un valore aggiunto è stato dato all’area esterna dell’istituto “Carducci” grazie all’acquisto di 2 tavoli da picnic con sedute, un pergolato in legno e 8 panchine, sempre in legno di pino nordico: spesa di 10 mila euro, che porta dunque il totale delle risorse dedicate alla riqualificazione scolastica a quasi 50 mila euro. Proprio per ricordare, anche a progetto terminato, il contributo “materiale” offerto dal progetto 4H, nelle scorse settimane negli ambienti del “Carducci” sono state svelate cinque targhe con il logo “4H – Scaliamo il futuro” e con illustrate le finalità del progetto. Per l’occasione è arrivato Francesco Marini, responsabile delle Attività Istituzionali dell’impresa sociale Con i Bambini. Con lui anche gli attori del 4H, a partire dal direttore di Fondazione Irea Elena Littamé, il dirigente scolastico Paola Morato e il sindaco Matteo Pajola.

4H

Il progetto “4H – Scaliamo il futuro”, finanziato dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (la cui attuazione è affidata all’impresa sociale Con i Bambini), si propone di intervenire sulla povertà educativa creando una comunità educante nel territorio dell’Estense. Capofila del progetto è la Fondazione Irea con il Comune di Este. Le 4 h stanno per Human, Hub, Hotspot, Help: quattro parole chiave su cui si basa il progetto che ha l’obiettivo di promuovere il benessere dei giovani nella fascia di età che va dai 10 ai 14 anni.