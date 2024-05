Este, via ai lavori per la nuova pista ciclabile

Inizieranno la prossima settimana i lavori di cantierizzazione per la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale lungo via Ateste, per un totale di 250.000 euro.Il progetto prevede la realizzazione della pista ciclabile in continuità con il percorso già presente all’interno della zona industriale, lungo Viale dell’Industria, fino al collegamento della ciclopedonale già presente all’altezza di via Zuccherificio.Si prevede che i lavori saranno completati prima dell’inizio dell’anno scolastico 24-25.L’opera sarà effettuata in sintonia e collaborazione con Acquevenete Società Benefit e prevede la completa realizzazione della nuova condotta fognaria per le acque nere.

«Si tratta di un progetto atteso non solo per una maggior sicurezza della mobilità debole, ma anche perché rappresenta un passo essenziale per il collegamento della frazione di Motta al centro della Città. - commenta il Sindaco Matteo Pajola. - La realizzazione di nuove piste ciclopedonali è una delle priorità di questa Amministrazione, non solo per aspetti di viabilità ma anche per la loro valenza ambientale e di sviluppo turistico».

«Anche in questo caso si tratta di un’opera strategica e molto attesa da parte dei residenti e delle attività commerciali e produttive insediate in prossimità della zona industriale della città. - dichiara l’Assessore alla Viabilità Alberto Fornasiero. - Grazie a quest’opera di messa in sicurezza stradale infatti ciclisti e pedoni potranno raggiungere il luogo di lavoro con maggiori tutele e con mezzi eco-sostenibili».E’ prevista l’installazione di un impianto semaforico, che regolerà il traffico con un senso unico alternato.