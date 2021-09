Un nuovo “ufficio mobile” per la Polizia Locale

Alla fine di luglio, è arrivata alla sede del Comando della Polizia Locale di Este una nuova “Stazione mobile”, il cui acquisto è stato parzialmente finanziato con Bando Regionale per 29.340 euro. Con la nuova autovettura, una Citroen Jumpy a 8 posti, si punta a sostituire uno dei mezzi ormai obsoleti in dotazione alla Polizia Locale.

Ufficio mobile

L’ “Ufficio mobile” è stato attrezzato per svolgere tutti i compiti d’istituto anche all’esterno della sede del Comando. Il valore totale del nuovo mezzo in dotazione alla Polizia Locale, a seguito dell’allestimento esterno e interno, è di 48.787 euro. La Stazione Mobile è dotata infatti di moderni dispositivi tecnici e luminosi. L’interno della “zona ufficio” è allestito con mobilio specifico di massima sicurezza antinfortunistica, che consentirà agli agenti di svolgere il proprio lavoro a veicolo fermo e in movimento. Numerose le dotazioni operative presenti sul mezzo: dal supporto per etilometro all’attrezzatura per il rilevo di incidenti, fino ad una fotocopiatrice multifunzione.