Este, ecco il nuovo Campus delle Associazioni

L’edificio, presso il quale si trovava precedentemente il Centro per l’Impiego di Este è situato in Piazzale Ca’ Pesaro, zona Pilastro, ed è stato oggetto di ristrutturazione per € 10.633,00 . Dal 31 luglio ospiterà le sedi di alcune tra le numerose Associazioni cittadine. Attraverso i lavori di ristrutturazione, è stata garantita la piena fruibilità degli spazi, grazie allo spostamento di alcune pareti interne. Sono stati ricavati infatti cinque nuovi ambiti al piano terra, ridistribuendo gli spazi e ricollocando alcune porte per permettere nuovi accessi ai locali. E’ stato mantenuto uno spazio distributivo centrale per l’accesso ai locali, ai servizi e a un ripostiglio comune.

«Le Associazioni sono una parte integrante della nostra Città. Oggi inauguriamo il primo Campus dedicato a loro, ma ne stiamo completando un secondo, per garantire uno spazio sicuro e adatto a tutti. Dare valore agli spazi d’incontro significa dare valore alle Associazioni stesse – commenta il Sindaco Roberta Gallana. - Abbiamo trovato in Città luoghi da riqualificare li abbiamo resi agibili e sicuri. In questi anni di pandemia ci siamo trovati davanti all’esigenza di cedere alcuni spazi alle scuole e ai servizi primari, ma anche a dover spostare le Associazioni presenti a Palazzo Contarini per evidenti problematiche della struttura. Ora tutte le Associazioni saranno in luoghi agibili e sicuri».

«Abbiamo dato attenzione anche all’accessibilità dell’edificio, con la realizzazione di un montacarichi verso la sala comune, di due rampe per disabili esterne, oltre a quella già presente, per permettere il completo utilizzo delle sale superando le barriere architettoniche. - spiega l’Assessore alle Politiche Sociali Lucia Mulato. - Con altri due accessi pedonali si completerà anche l’area verde esistente. Infine, vi saranno posti auto a spina di pesce per migliorare la fruibilità del luogo».

Il Campus delle Associazioni sarà dedicato a Don Camillo Zaramella, arciprete della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie tra gli anni ‘70 e ‘80. Don Zaramella fu arciprete a Este per 16 anni, dal gennaio 1967 al giorno della sua morte improvvisa, il 4 gennaio 1983. Viene ricordato da tutti come una persona a cui rendere omaggio, anche grazie all’associazione di promozione sociale a lui intitolata, che opera a favore dei malati e sofferenti del nostro territorio e di molti altri paesi in difficoltà. «Uno degli obiettivi principali dell’Amministrazione è valorizzare il patrimonio comunale e sostenere le iniziative delle associazioni presenti nel territorio – conclude l’Assessore al Patrimonio Luca Menini - Esse favoriscono la socializzazione tra le persone, aumentano il senso di responsabilità dei cittadini nella vita della comunità, contribuiscono a sviluppare la solidarietà, la cultura, lo sport, il rispetto per l’ambiente. La nuova Casa Delle Associazioni permetterà a 30 delle 172 Associazioni cittadine di trovare una nuova sede».