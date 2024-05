Etra a disposizione per lo smaltimento straordinario dei rifiuti dopo il maltempo

L’ufficio Ambiente del comune di Montegrotto Terme raccoglie via email all’indirizzo ambiente@montegrotto.org le richieste per lo lo smaltimento straordinario dei rifiuti ingombranti e lo spazzamento stradale a seguito dell'eccezionale ondata di maltempo abbattutasi sul territorio. I cittadini sono invitati ad esporre i materiali fuori dal cancello o in luogo accessibile. I materiali che invece potrebbero contenere amianto devono essere separati e verranno raccolti da ditta specializzata.

L'amministrazione comunale di Montegrotto Terme ha inoltre specificato che nelle istanze di intervento (pulizia e/o asporto) vanno indicati nome cognome via e numero civico dell'utenza interessata , in modo da permettere a Etra, che si è dichiarata disponibile per gli interventi di pianificare al meglio le varie azioni per un ritorno alla normalità quanto più rapido possibile e ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza.

Con lo «Stato di emergenza regionale" dichiarato dal Presidente della Regione del Veneto per il maltempo che ha flagellato il Veneto tra il 15 e il 17 maggio, amministrazioni locali e cittadini potranno - se sarà deliberato lo stato di emergenza nazionale - avere parziale ristoro dei danni subiti. A questo proposito l’amministrazione comunale di Montegrotto Terme informa i cittadini e le aziende del territorio che in questa prima fase è necessario documentare i danni patiti con i relativi costi (oltre che per le perdite, anche i costi per la rimozione dei detriti, per gli spurghi, per lo svuotamento di cantine e garage..). La documentazione dei danni subiti e delle spese eventualmente sostenute sostenute va trasmessa al comune di Montegrotto a mezzo PEC protocollo@pec.montegrotto.orgm oppure via email all’ufficio protocollo protocollo@montegrotto.org. Se verrà dichiarato lo stato di emergenza nazionale il Comune procederà alla verifica dell'ammissibilità delle domande dei privati e le trasmetterà.