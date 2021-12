Euganeo, frecciata di Ivo Rossi: «Se questo stadio lo vedesse Everardo Dalla Noce....»

L'ex sindaco Ivo Rossi torna alla carica contro l'attuale amministrazione. Stavolta il tema è lo stadio Euganeo e i lavori di ristrutturazione. Non è la prima volta che Rossi contesta alcune decisioni della giunta Giordani. Da quando è "libero" dalla politica si è ritagliato il ruolo di battitore libero, inserendosi spesso nel dibattito cittadino, sfruttando la sua oggettiva capacità ed esperienza politico-amministrativa soprattutto in tema di urbanistica. Stavolta nel mirino è finito l'assessore allo sport Diego Bonavina, che si sta occupando direttamente del monitoraggio dei lavori dello stadio, dove è prevista una nuova Curva Sud e due palazzetti dello sport. Il cantiere è in ritardo (doveva chiudere a ottobre e invece se ne parla nel 2022) sia per la difficoltà per reperire materie prime che per problematiche emerse in corso d'opera. Rossi però in realtà ne contesta l'estetica, la progettazione. E lo ha fatto attraverso la sua pagina Facebook, dove attraverso giri di parole, citazioni e ricordi, esprime chiaramente il suo pensiero.

Il post

«Stadio Euganeo, curva sud. Negli anni ‘90, con il Padova in serie A, uno stadio ancora senza curva sud e al suo posto un terrapieno, erano sempre un po' irridenti i collegamenti di Everardo Della Noce, corrispondente Rai, che anziché stare in Tribuna stampa preferiva andare su e giù lungo il terrapieno - scrive l'ex sindaco, Ivo Rossi - .E l’Italia dei tifosi a sorridere, anche se quello fu un campionato davvero esaltante con calciatori che ricordiamo ancora con grande affetto. Non so quale potrebbe essere oggi il suo commento». A replicare è uno dei progettisti, l'architetto Giulio Muratori, che Rossi conosce bene: «Le foto fanno vedere il prospetto ovest incompleto, è previsto anche il raccordo con la tribuna, perciò sarà un prospetto che si affaccia in un tunnel. In ogni caso l'idea progettuale è che lo stadio abbia un proprio carattere ben definito. Questo è solo l'inizio».