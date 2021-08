«L’Europa in Prato» si farà anche quest'anno

La diciassettesima edizione de «L’Europa in Prato» si farà. C'era incertezza a causa dell’obbligo del Green Pass anche per i mercati ambulanti che si svolgono all’aperto, ma è bastata una Faq del governo a fugare i dubbi.

Faq

Il presidente della Fiva Ascom Confcommercio di Padova, Ilario Sattin, ha reso noto che la manifestazione nella piazza più grande e celebre del capoluogo si terrà regolarmente da domenica 5 a martedì 7 settembre. «L’iniziale interpretazione del decreto, che obbliga i promotori degli eventi come “L’Europa in Prato” a verificare il possesso del Green Pass da parte degli avventori, è stato per molti giorni il nostro peggior incubo. Se non altro perché le opzioni erano soltanto due: proseguire comunque nell’organizzazione della rassegna o gettare la spugna. Ma poi, fortunatamente, è arrivata la “Faq” del governo e tutta la tensione accumulata in precedenza si è subito stemperata, visto che è stato chiarito che la certificazione verde è sì necessaria e che i gestori devono comunicarlo con apposita ed evidente segnaletica, ma che eventuali sanzioni per il mancato rispetto della norma ricadono soltanto sul soggetto privo del Green Pass e non anche sui promotori dell’evento».

Diciassette

Per il diciassettesimo anno consecutivo, per tre giorni attorno all’Isola Memmia si potranno degustare prodotti enogastronomici provenienti da ogni parte d’Europa e del mondo.