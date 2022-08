Europa Verde candida al Senato i padovani Longobardi e Zanetti

Europa Verde ha candidato i padovani Andrea Longobardi e Chiara Zanetti nell'Alleanza Verdi Sinistra composta da Europa Verde e Sinistra Italiana. Il primo nel listino del collegio plurinominale Padova – Rovigo (Veneto 2), la seconda al Senato nel collegio Veneto 1. «Andrea è ambientalista da sempre – dichiarano Elena Quiliquini e Antonio Attisani Co Portavoce locali di Europa Verde. Si è iscritto nel 2019 collaborando a costruire la presenza dei nuovi Verdi nella provincia e nella città di Padova. Fa parte dell'Esecutivo della Federazione provinciale di Europa Verde e del neonato del Circolo comunale padovano. Chiara Zanetti, esponente di Europa Verde Padova, straordinaria amante della montagna, attiva con i Grünen in Germania dove ha vissuto e lavorato per molti anni, ritornata a Padova ha scelto Europa Verde per continuare il suo impegno ambientalista».