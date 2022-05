Europa Verde si presenta con Giordani: «Si dica definitivamente no alla quarta linea dell'inceneritore»

«C’è una città nella città che non trova ascolto. Sono tantissimi i concittadini che hanno adottato stili di vita sostenibili per non inquinare e vogliono che l’ex Prandina diventi un parco, non un parcheggio. Sono coloro che fanno diligentemente la raccolta differenziata e si chiedono a chi giova la quarta linea dell’inceneritore. Sono i tanti che vivono in quartieri con servizi insufficienti e dove il verde manca. Sono i giovani che a migliaia hanno manifestato per la giustizia climatica; sono le centinaia di comitati e associazioni che operano per il bene comune ma che sono esclusi da ogni decisione». E' questo il succo del programma elettorale di Europa Verde, lista di sostegno al sindaco Sergio Giordani. «Noi nuovi Verdi – dichiara il portavoce di Europa Verde Padova, Nicola Mazzucato - ci presentiamo per dar loro e voce e farli contare. Ci presentiamo con Giordani Sindaco affinché gli obiettivi della sua coalizione, proprio quelli più innovativi, attenti all'ambiente e alla qualità della vita di tutti, dopo le elezioni non cadano nel dimenticatoio».

Popolo inquinato

«Siamo Verdi senza se e senza ma-– continua Mazzucato – e come sempre stiamo dalla parte del popolo inquinato, ma il nostro sguardo è ben più ampio. Il nostro programma propone la centralità ambientale come motore di uno sviluppo economico sostenibile, di un nuovo modello urbanistico e di tanti progetti concreti che, se non saranno sprecati i finanziamenti della transizione ecologica, cambieranno in meglio il volto di Padova. Dal riequilibrio modale della mobilità ai tre anelli di verde urbano concentrici, dalla lotta allo smog al sostegno alle imprese, alle politiche per il lavoro alla lotta alla povertà, dall’implementazione delle pari opportunità agli strumenti di partecipazione. Se gli elettori ci eleggeranno in consiglio comunale - conclude Mazzucato- ecco su cosa lavoreremo nei primi 100 giorni».

I quattro punti salienti del programma

1. Fermare la IV linea dell’inceneritore. Avviando l’iter per la rimunicipalizzazione dell’Azienda che gestisce i rifiuti. Istituire un’apposita Commissione Speciale per lo studio delle modalità, tempistiche, e vantaggi per gestire con un’azienda municipale la gestione e la raccolta dei rifiuti.

2. Immediata approvazione integrale del Piano degli interventi (piano regolatore) per il momento solo adottato, che ferma il consumo di suolo e che prevede 80 aree di rigenerazione urbana, centinaia tra nuove piazze, isole pedonali, aree verdi diffuse in tutti i quartieri insieme ai servizi di prossimità.

3. Stop alle ambiguità sull’ex caserma Prandina: diventi il primo esempio di parco urbano integrato con un mix di funzioni socioeconomiche, come propongono decinde di associazioni tra cui l’ Ordine degli Architetti e paeseaggisti, Legambiente, Italia Nostra, e non un parcheggio.

4. Destinazione dei fondi destinati alla transizione ecologica solo per progetti realmente sostenibili e coinvolgimento delle associazioni e dei cittadini nella loro progettazione