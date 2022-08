Nasce la sezione padovana di Europa Verde, dentro l'esecutivo anche Passi di Legambiente

«Abbiamo costituito il Circolo di Europa Verde del Comune di Padova poco prima che fossero annunciate le elezioni politiche anticipate: ieri è arrivata l'ufficializzazione da parte del Nazionale di Europa Verde». La notizia è stata diffusa da Andrea Longobardi, responsabile della comunicazione: «Lo abbiamo fondato perché per noi l'azione per il cambiamento si fa ogni giorno dal basso e soprattutto non riducendo il fare politica agli appuntamenti elettorali - spiega Longobardi - .Perché vogliamo dare voce ai tantissimi i concittadini che hanno adottato stili di vita sostenibili per non inquinare. A coloro che fanno diligentemente la raccolta differenziata e si chiedono a chi giova la quarta linea dell'inceneritore. Ai tanti che vivono in quartieri con servizi insufficienti e dove il verde manca, che vogliono più parchi, come all’ex Prandina che non deve diventare una mega parcheggio. Ai giovani che a si battono per la giustizia climatica. Alle centinaia di associazioni e comitati che operano per il bene comune ma che sono esclusi da ogni decisione».

Crisi climatica

«Nonostante i fondi europei per la Transizione Ecologica – continua Longobardi- il tema del contrasto e dell’adattamento alla crisi climatica, resta ancora una mera appendice dei programmi di gran parte delle forze politiche. Europa Verde, a Padova come in tutt’Italia, si batterà strenuamente perché questo invece diventi una delle questioni centrali delle agende politiche e dunque anche del dibattito elettorale delle elezioni politiche. Vogliamo che i fondi per la Transizione Ecologica siamo usati correttamente, per rendere Padova ecologicamente sostenibile e nel contempo in grado di riportare i servizi nei quartieri: una città socialmente desiderabile, economicamente innovativa, sana, pulita e vivibile» conclude l’esponente di Europa Verde Padova.

L'esecutivo

Questo l’esecutivo eletto dall’Assemblea del Circolo di Europa Verde del Comune di Padova: Elena Quiliquini, Antonio Attisani (Co portavoce); Marco Ceolato, Miriam La Matina, Andrea Longobardi, Lucio Passi, Laura Walter, che insieme a Davide Galati, Angelo Longobardi, Daniela Mustara, Silvia Sartori, Chiara Zanetti formano il Comitato di Coordinamento del Circolo. Invitato permanente Nicola Mazzucato, Portavoce della Federazione provinciale di EV.