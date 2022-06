Europa Verde: «Un patto trasversale in sonsiglio comunale sulla transizione ecologica»

A più riprese, candidati o liste di coalizioni diverse, hanno sottolineato l’importanza di alcuni punti riguardanti lo sviluppo ambientalmente sostenibile di Padova. Con una nota Europa Verde Padova lancia loro una proposta. «Europa Verde Padova - dichiara il portavoce Nicola Mazzucato - fa parte della coalizione di centro sinistra e lealmente sostiene Giordani , ma coerentemente con le posizioni del moderno ambientalismo di associazioni come Legambiente e Greenpeace, quel che la orienta sono il pragmatismo e i risultati da raggiungere, più che le appartenenze politiche ed ideologiche. Perciò a coloro che in questi giorni si sono espressi alcuni temi ambientali, Europa Verde Padova lancia una proposta: se non sono solo boutade elettoralistiche si sigli un patto su alcuni temi dirimenti per la transizione ecologica di Padova: i seguent in particolare».

Prandina

Prandina. No al parcheggio, si al parco polifunzionale. Che senso ha continuare a fare parcheggi al servizio del Centro, come nell’area dell’ex al Prandina, quando gli obiettivi e i finanziamenti della transizione ecologica, puntano al riequilibrio modale al ridimensionamento della mobilità basata sull’auto?

Inceneritore

IV Linea. Un altro degli obiettivi centrali del programma per la transizione ecologica è lo sviluppo dell'economia circolare, basata sul riciclo dei rifiuti? Che senso ha la IV linea dell'inceneritore che oggettivamente è concorrenziale allo sviluppo dell’economia circolare?

Coesione sociale

Coesione sociale e nuova città. Uno dei principali obiettivi del NextGenerationUE è la coesione sociale: Europa Verde Padova ritiene necessario per il suo raggiungimento utilizzare i fondi UE per implementare il Piano degli Interventi già adottato e che deve essere approvato subito e senza stravolgimenti dal nuovo Consiglio Comunale. Un Piano che punta alla coesione sociale ridisegnando una nuova Padova basata sui rioni in cui tornano le attività di prossimità ed in cui tutto è raggiungibile in 15 minuti a piedi. E’ una rivoluzione ecologica ed inclusiva senza precedenti", conclude la nota di Europa Verde Padova.