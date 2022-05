Mazzucato (Europa Verde): «Facciamo conoscere il Piano interventi, è la svolta»

Sabato 28 maggio la Consulta provinciale del volontariato, ha organizzato l'incontro sulla "Città che vogliamo" sottolineando i grandi temi assenti da questa campagna elettorale. «Cosa che dall'inizio denunciamo anche noi - dichiara Nicola Mazzucato, portavoce di Europa Verde Padova - Siamo in particolare sintonia quanto ha sottolineato all'incontro Paolo Gubitta, docente di Scienze economiche: "Manca l'idea di una giusta transizione verso un'economia climaticamente neutrale, che non lasci indietro nessuno: e non si parla di inclusione sociale e di accesso ai servizi”».

Il commento

Europa Verde Padova fa presente a Gubitta e alle associazioni di volontariato che «tutto questo trova una risposta nel Piano degli interventi adottato dal Comune (ma non ancora aprrovato), che rivoluziona Padova ridisegnando una città basata sui rioni in cui tornano le attività di prossimità ed in cui tutto è raggiungibile in 15 minuti a piedi. È una rivoluzione ecologica ed inclusiva senza precedenti, al primo punto di Europa Verde Padova e che i fondi europei per la transizione ecologica possono trasformare in breve in realtà: dipende dalla volontà politica del prossimo sindaco. Il Piano degli interventi fa parte del programma di Giordani, ma -ragiona Mazzucato - se nemmeno un organismo attento come la consulta del volontariato poco ne sa, è evidente che purtroppo il candidato sindaco non ne ha fatto sinora un suo cavallo di battaglia. Lo esortiamo a farne il tema centrale in questi ultimi giorni di campagna comunicando con forza che l'approvazione definitiva del piano sarà uno dei primi atti posti in votazione nel neo consiglio comunale. Come per altro propone Europa Verde Padova. Più tempo passerà è più il piano rischia di essere stravolto da chi, per garantirsi ancora vecchie rendite di posizione, insieme ai sodali politici di turno, vorrebbe ammannirci ancora un modello urbanistico ed economico decotto e senza futuro».