La Lega di Peghin riparte dalla sicurezza e schiera in squadra l'ex carabiniere accoltellato alla Stanga

È cominciata ufficialmente la campagna elettorale che vedrà la sfida tra il candidato sindaco Francesco Peghin, supportato dalla Lega Padova, ed il sindaco uscente Sergio Giordani. In attesa della presentazione ufficiale dei candidati consiglieri, tra i punti fermi della Lega rimane la sicurezza e la lotta alla droga. E per farlo candida in lista Alessandro Casu, il 48enne ex carabiniere accoltellato alla Stanga durante un tentativo di arresto.

Il programma

«In questi mesi il gruppo Lega Padova per Peghin Sindaco ha raccolto testimonianze tra i cittadini ed analizzato i dati provenienti da fonti giornalistiche e statistiche - si legge in una nota - .Tra queste è emerso che a Padova si rileva a livello nazionale il maggior numero di reati legati agli stupefacenti con una raccolta di oltre mille denunce per spaccio, che posiziona la Città del Santo all’84^ posizione nella graduatoria generale legata alle voci giustizia e sicurezza». Il primo punto del programma elettorale della Lega si sviluppa in cinque proposte concrete per risolvere questa piaga che tormenta la Città di Padova con l’obiettivo di portarla a diventare sicura e pulita: più pattuglie in orario serale e notturno, una sede di polizia in ogni quartiere (punti sicurezza) aperti h24 tutti i giorni, stop alle occupazioni abusive. Restituire le case occupate a chi è in difficoltà e alle giovani coppie, potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadina nei quartieri e nelle periferie e addestramento di unità speciali per zone degradate e sensibili.

Casu

Tra i candidati consiglieri che verranno presentati dalla Lega Padova per Peghin Sindaco sarà presente anche Alessandro Casu, 48 anni, esperto in sicurezza e legalità, ex carabiniere accoltellato alla Stanga nel 2015 da uno spacciatore, quando sindaco era Massimo Bitonci. Casu è stato candidato anche nel 2017 proprio nella lista civica Bitonci.