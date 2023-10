Ex Cima, la Regione con una risposta a una interrogazione certifica lo stop alla lottizzazione

«La variante al Piano degli interventi del Comune di Teolo non è stata esaminata dalla Commissione regionale Vas in quanto archiviata a seguito dell'inattività del Comune successiva alla richiesta di sospensione dell'esame». Questa la parte saliente della risposta data dalla Giunta regionale ad un'interrogazione presentata nel giugno scorso dai consiglieri regionali del PD Veneto Andrea Zanoni e Vanessa Camani. Sotto la lente d'ingrandimento la delibera approvata nello scorso febbraio dal Consiglio Comunale di Teolo e riguardante la variante n. 27 al Piano degli interventi per il recepimento di un accordo pubblico-privato.

I due esponenti dem avevano denunciato il rischio di una speculazione edilizia riprendendo e ascoltando le proteste dei cittadini non solo di Teolo ma di tutta l'area dei Colli: «In origine il Piano prevedeva l’edificazione di uno stabilimento termale-sanitario, oltre a strutture complementari e ad una residenza di supporto. Ma con l'accordo pubblico-privato è venuta non meno l'omogeneità degli interventi, di fatto spacchettati e distinti tra una unità residenziale ed una unità turistico-ricettiva, con tempistiche di realizzazione non più vincolate tra loro. Di fatto, l'approvazione della variante ha modificato le volumetrie di progetto». Ora, alla luce della risposta della Giunta regionale, Zanoni e Camani, osservano: «Quanto ufficializzato nella risposta della Giunta lo dobbiamo ritenere causa di un'inattività del Comune di Teolo dovuta ad un ripensamento sull'intero progetto? Forse le attività messe in campo in questo periodo da associazioni, comitato, residenti e politica a più livelli ha portato a più miti consigli circa un'operazione ormai fuori dal tempo e del tutto insostenibile?». Risposte che prima o poi qualcuno dovrà pur dare.