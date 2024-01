Ex Configliachi, oggi il rimpatrio delle tre salme. Giordani: «Vicenda terribile»

Hicem, Majdi e Nader. Sono questi i nome dei tre giovani tunisini morti all’ex Configliachi la notte dell'Epifania. I tre avevano cercato riparo da pioggia e freddo e per questo avevano utilizzato l'edificio come rifugio. Le esalazioni provenienti da un braciere di fortuna hanno provocato la morte dei tre. Non è stato semplice risalire alla loro identità. Una volta venuti a conoscenza dei loro nomi si è scoperto che due dei tre erano fratelli. E' stato grazie allo sforzo delle autorità tunisine e di quelle italiane che si è riusciti a risalire alla loro identità per poi poter mettere al corrente le due famiglie della tragedia che si è consumata nella nostra città.

Così oggi, giovedì 18 gennaio, nel giorno in cui le salme rientrano in patria il sindaco Sergio Giordani insieme alle assessore Margherita Colonnello e Francesca Benciolini sono voluti tornare nel luogo dove si è consumata la tragedia. «Un fatto terribile, la morte di questi tre giovani nella nostra città», ha esordito il primo cittadino. «Stiamo facendo tanto per evitare che si verifichino situazioni in cui non viene rispettata la dignità delle persone. Certo, si può fare di più ma lo sforzo che stiamo facendo è enorme per mettere a disposizione un luogo dove passare la notte, a tutti. Non è facile», ha sottolineato Giordani.

«Non tutti coloro che arrivano nella nostra città vogliono essere registrati. Per questo non si è riusciti ad aiutare queste persone. Si è poi molto parlato dell'ex Configliachi ma non il luogo la questione. Certo, come amministrazione stiamo facendo in modo che questi "non luoghi" siano recuperati, ma la vicenda in questo caso esula dalla questione legata al destino dell'Ex Configliachi. Recuperare certi luoghi è fondamentale ma non è questo il tema, che invece è più legato ai fenomeni migratori», ha spiegato l'assessora Francesca Benciolini. Sulla questione si è espressa anche la collega Margherita Colonnello. «Grazie ai servizi del comune, delle cooperative che si occupano di accoglienza e dei volontari si riesce ad offrire un'accoglienza degna a queste persone. Non è sempre facile intercettare chi arriva in città. Far uscire queste persone da condizioni di marginalità è il nostro obiettivo che grazie al lavoro di tanti porta a risultati. Ma il tema è complesso e non riguarda solo i comuni». Chiediamo quindi se non è forse brtuale come sintesi appurare che le non decisioni dei governi in questi anni su questo tema poi ricadono sulle amministrazioni?«No, non lo è. E' purtroppo corretto. Anci si è più volta rivolta al governo centrale per richiedere l'accoglienza diffusa e un maggior coordinamento tra enti».