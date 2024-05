L'ex ministro Fabrizio Barca giovedì in piazza Gasparotto

Il Forum Disuguaglianze e Diversità con il suo co-coordinatore Fabrizio Barca, già Ministro per la coesione territoriale, farà tappa a Padova giovedì 23 maggio alle 19.00, in Piazza Gasparotto, per presentare il nuovo volume “Quale Europa: Capire, discutere, scegliere” a cura di Elena Granaglia e Gloria Riva.

«È un incontro che abbiamo fortemente voluto per discutere, in vista delle vicine elezioni europee, quale futuro ci aspettiamo dall’Unione Europea, quali sono le azioni concrete che potremmo intraprendere per renderla più vicina ai cittadini e ai territori. E sono felice di poter ospitare a Padova Fabrizio Barca dopo che un anno fa aveva aperto la Scuola di Mobilitazione Politica Veneta dedicata ai giovani under 35 di questa Regione», dichiara Elena Ostanel, consigliera regionale de il Veneto che Vogliamo, che ha organizzato assieme al circolo Nadir questo evento.

«Siamo felici di ospitare proprio in Piazza Gasparotto questo evento, in uno spazio di rigenerazione dal basso che in questi anni si è caratterizzato per inclusione sociale e partecipazione attiva, principi che vorremmo fossero alla guida delle politiche europee. L'incontro si inserisce nel percorso che abbiamo svolto negli ultimi mesi, con l'organizzazione, insieme all'associazione Upgrade, della Scuola di attivismo Look Up, in cui abbiamo discusso di tanti temi fondamentali per il cambiamento delle politiche a livello europeo», spiegano dal circolo Nadir che co-organizza questo evento nell’ambito del bando Città delle Idee.

«Il dialogo tra Fabrizio Barca, Elena Ostanel e Giacomo Gabbuti, moderato da Lorenzo Zamponi, della Scuola Normale Superiore di Pisa, vuole essere un contributo informativo e di confronto, un metro per giudicare – prima e dopo le elezioni – programmi, partiti, candidature ed eletti, una bussola per il monitoraggio civico delle azioni che l’Unione realizzerà nella prossima legislatura. La sempre maggiore diffusione del nazionalismo e la resistenza a credere e battersi per una vera alternativa hanno portato in questi anni l’Unione ad appiattirsi su posizioni e scelte poco coraggiose in materia di ambiente, di migrazioni, di competitività economica», concludono gli organizzatori.