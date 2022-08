Il caso delle ex popolari plana sulle politiche

Lunedì 5 settembre a Roma la commissione ministeriale speciale istituita al dicastero dell'Economia col compito di dare seguito agli indennizzi statali per i risparmiatori colpiti dal collasso delle ex popolari, venete in primis ma non solo, deciderà se prorogare alcuni termini per la riformulazione delle domande che erano state scartate per alcuni vizi di form, di sostanza o perché incomplete. La decisione ora all'orizzonte, che cade nel pieno della campagna elettorale per le politiche del 2022, non è passata inosservata tanto che ieri 30 agosto l'associazione «Noi che credevamo nella Banca popolare di Vicenza» ha diramato un video sul proprio canale YouTube. «Campagna elettorale sul territorio - fa sapere il presidente della associazione il vicentino Luigi Ugone - per noi significa parlare di quanto è accaduto alle ex popolari venete» e di conseguenza parlare dei problemi legati, in questo specifico frangente, ai risparmiatori.

