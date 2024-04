L'ex sindaco Settimo Gottardo sul polo logistico di Alì: «Basta propaganda, serve dibattito serio»

Sul dibattito sull'opportunità di dare il via liberà al nuovo polo logistico dei supermercati Alì è intervenuto anche l'ex sindaco di Padova, Settimo Gottardo. Sindaco di Padova dal 1982 al 1987 per la Democrazia Cristiana, in tale anno si dimise dalla carica dopo essere stato eletto alla Camera dei deputati con circa 75.000 preferenze. Venne confermato a Montecitorio anche alle elezioni politiche del 1992, rimanendo in carica fino al 1994.

Figura che da sempre è riferimento "silenzioso" per molti politici locali, questa volta ha deciso di prendere direttamente la parola per strigliare partiti e associazioni su questa vicenda che tiene banco da diversi mesi: «Da ormai un anno assistiamo più sui giornali che in Consiglio comunale, al dibattito sul nuovo centro logistico del gruppo Alì. La grande azienda del commercio fondata da Francesco Canella e fratelli ha messo in campo la promessa degli alberi, ha fatto sentire attraverso l'ufficio stampa la voce amplificata dei dipendenti, ha pubblicato un proprio house organ virtuale sul web».

Questo il quadro dipinto da Gottardo sulla discussione che è nata riguardo il progetto della famiglia Canella: «Si sono formati due partiti: zero metri cubi contro moltissimi metri cubi. Credo che basterebbe un po’ di ragionamento sulle vere necessità di logistica per Alì in rapporto ad una città e provincia che perde migliaia di residenti e quindi di consumatori ogni anno!…a meno che si cerchi non reali necessità di sviluppo ma si cerchi semplicemente di lucrare una discutibile rendita immobiliare usando ogni mezzo di pressione sul Consiglio Comunale! Se c’è reale e dimostrata necessità e questa è compatibile con il bene pubblico ed è equamente pagata con giusti oneri urbanistici e non con indebite pressioni o regalie verdi (costano molto di più paginate di pubblicità!!!!)…allora la pubblica Amministrazione ed il Consiglio potrà liberamente deliberare!!!!!….Stop alla propaganda». Un richiamo al senso di responsabilità di tutti.

Settimo Gottardo, esperto democristiano, spiega quelle che dovrebbero le linee guida nell'affrontare la questione: «Avanti con valutazioni di costi e benefici cittadini. Un conto sono reali bisogni, ed un altro gli obiettivi di pura rendita immobiliare magari tesa ad essere tesaurizzata a breve in una prospettiva di riorganizzazione del mercato della grande distribuzione in una città tra l’altro in forte calo demografico e pertanto anche di consumatori». Gottardo richiama tutti a mettere al centro quello che è l'interesse comune, per questo chiede siano prese seriamente in considerazione quelli che sono i pro e i contro di questa operazione: «Centrale non può essere l’interesse di un forte e grande gruppo economico ed immobiliare (sia pure benefico, popolare e di vicinato), ma il bene collettivo rapportato a quello pur legittimo di carattere aziendale e privato!…equilibrio, costi, benefici, legalità e trasparenza sono necessari per non cadere definitivamente nel caratterizzare la politica amministrativa come mero strumento di interessi della grande distribuzione con grave scapito di quelli generali e collettivi»