Ex Valli, con il nuovo anno via ai lavori per la realizzazione di una grande piazza verde

Un'area potenzialmente edificabile che diventa verde. Avrebbe dovuto sorgere, circa trent'anni fa, una torre, dopo contenziosi legali e beghe di ogni tipo di cui tanto si è scritto in passato, ora ospiterà un grande parco. Sono 12mila metri quadrati, di verde, nel cuore dell’Arcella. L'annuncio era già stato fatto nel giugno del 2021 e il sindaco di Padova, Sergio Giordani, aveva usato queste parole: «Dalla chiesa di San Carlo fino al Colbachini questi ulteriori 12mila metri quadrati di verde andranno a creare connettendosi a Piazzale Azzurri d’Italia, una vera e propria grande piazza». Lo stesso concetto è stato ribadito ora dal vice sindaco, Andrea Micalizzi, che ha spiegato più nel dettaglio il progetto che sta per essere realizzato. «L'impegno che avevamo preso va ora a concretizzarsi. Toglieremo la recinzione, organizzeremo e miglioremo la parte verde e realizzaremo dei vialetti pedonali illuminati. In questo modo si aprirà ai cittadini padovani un'area che è sempre stata chiusa», ha sottolineato il vice sindaco. L'operazione vale in totale circa 1milione e 200mila euro. 550mila sono stati già impegnati per l'acquisizione dell'area.