Si allunga la lista Lega, scende in campo anche il farmacista Collesei

Andrea Collesei è tra i candidati ufficiali della Lega Padova per Peghin Sindaco. Arriva un altro nome certo nelle file della Lega Padova a sostegno del candidato sindaco Francesco Peghin, che presenterà la lista Lega sabato mattina. Si tratta di Andrea Collesei noto farmacista, da ottobre 2020 Consigliere dell’Ordine dei Farmacisti di Padova e da gennaio 2021 Presidente dell’Associazione Farmacisti Non Titolari per la Città all’Ombra del Santo. Laureato in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche presso l’Università degli Studi di Padova.

Collesei

«Nella mia attività sono spesso un punto di riferimento per persone anziane che chiedono consigli sia sulla salute che sulle problematiche personali – ha commentato Collesei – La vedo come una missione quella di ascoltare i cittadini e cercare di dar loro delle risposte». Andrea Collesei è molto sensibile a diverse tematiche che coinvolgono Padova, tra le quali il tram, il degrado e la delinquenza: «È notizia fresca quella dell’aggressione al Parroco della Chiesa di San Daniele – prosegue Collesei - Prato della Valle, la piazza più grande d’Europa, è ancora vittima della incapacità di questa giunta nell’affrontare il tema sicurezza. È ora di cambiare e di valorizzare i nostri luoghi, sia da un punto di vista turistico che sul tema sicurezza – conclude Collesei – Non possiamo vedere la Capitale del Nord-Est essere in continuazione vittima di un degrado dovuta dall’incapacità di gestione di questa giunta “guidata” dalla coppia Giordani-Bettin».