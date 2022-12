Riduzione Imu, Cavatton: «Aumentano per chi non si può permettere di ristrutturare la casa».

«Dopo aver annunciato l'aumento dell'Irpef comunale, di cui ancora oggi attendiamo conferma o smentita, ora si passa all'aumento dell'Imu per gli immobili locati o sfitti, fornendo motivazioni irrisorie». Il capogruppo di Fdi Matteo Cavatton non ha digerito la decisione della giunta di Sergio Giordani di ridurre le aliquote Imu ai proprietari che affitteranno la propria seconda casa a canone concordato.

Immobili sfitti

«Sono moltissimi, infatti i fabbricati sfitti non per volontà del proprietario ma per l'impossibilità economica di effettuare gli interventi edilizi necessari per l'abitabilità o perché commercialmente non appetibili e quindi non locabili - ha spiega Cavatton durante la commissione consiliare convocata ieri proprio per discutere l'ipotesi- .E così si aumenta la pressione fiscale a carico delle categorie meno abbienti. Similmente a quanto accade per i divieti alla circolazione imposti ai mezzi più vecchi, questa amministrazione colpisce sistematicamente le classi sociali più deboli: quanti non hanno i soldi per cambiare auto o per rendere abitabile e locabile un'immobile, molto spesso ereditato. Non solo: a dispetto delle strombazzate dichiarazioni d'intenti sul rilancio del turismo, la Giunta ha deciso di aumentare le tasse anche sugli alloggi con destinazione turistica, deprimendo anziché rilanciare i flussi turistici nella nostra Città. Stranamente, nessun aumento Imu per le banche e gli istituti di credito».