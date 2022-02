Fratelli d'Italia dedica la nuova sede a Mazzola e Giralucci

Domani, 11 febbraio alle 17:30 verrà inaugurata la sede del circolo territoriale di Fratelli d’Italia in via Altichieri da Zevio, 23 (in foto in basso). La nuova sede sarà intitolata a Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci, prime vittime padovane del terrorismo delle Brigate Rosse e interverranno all’inaugurazione i massimi dirigenti del movimento di Giorgia Meloni. Sono previsti gli interventi di Ignazio La Russa (vicepresidente del Senato), dei senatore Adolfo Urso e Luca De Carlo, Enoch Soranzo, Elisabetta Gardini e Gabriele Zanon.

Zanon

Il Coordinatore Comunale di Padova Gabriele Zanon, annunciando l’inaugurazione esprime soddisfazione per l'avvio di una serie di attività che Fratelli d'Italia svolgerà in città: «Privileremo le periferie più abbandonate come quella del popoloso quartiere Arcella. La volontà della Destra è quella di promuovere l'incontro con i cittadini, che aumenterà nei prossimi giorni in occasione della campagna di raccolta firme per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica ed un sondaggio sui principali problemi di Padova, oltre al livello di gradimento della deludente amministrazione Giordani».