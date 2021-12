Da febbraio body cam per la Polizia Locale

Dalla prima settimana di febbraio, 150 agenti della polizia municipale di Padova saranno dotati di altrettante body-cam, mini videocamere da indossare sul petto e da azionare in caso di interventi particolarmente complicati.

Vigili

«In pratica - ha spiegato l'assessore - tutti i nostri vigili che operano concretamente sul territorio porteranno addosso queste body-cam, che tuteleranno non solo gli stessi vigili, ma anche tutte le persone che dovessero essere fermate per un semplice controllo. Insomma, stiamo parlando di un sistema di sicurezza in più sia per gli agenti che per i padovani».